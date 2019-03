Rubriek Fries Film Archief: het verhaal achter cameraman Dick Kool

3 weken vermist

Een van die verhalen speelde zich af in Praag. "Hij is daar een keer 3 weken lang vermist geweest. In die tijd had je heel slechte communicatie. Hij was in Praag tijdens de Praagse lente in 1968 toen de Russen Tsjecho-Slowakije invielen. Hij was daar met een verslaggever en cameraman, die kwamen wel de grens over. Maar Dick niet."

Zo had hij drie weken lang geen contact, maar zich druk maken? Nee hoor? Dat typeert Dick ook wel een beetje. Hij raakte niet snel in paniek. Volgens Lina kwam dat door zijn jeugd. "Hij is in Indonesië geboren en heeft in een jappenkamp gezeten met zijn moeder. Zij was zo'n sterke vrouw en had altijd de instelling: we maken er wel wat van. Dat heeft Dick zeker gevormd."