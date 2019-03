Bogerman Wommels wordt tijdelijke woonlocatie

Het Bogerman in Wommels heeft in augustus van dit jaar definitief de deuren gesloten. Dit gebeurde omdat er niet genoeg nieuwe leerlingen naar de kleine dorpsschool kwamen. Het grote gebouw in het centrum van het dorp kwam hiermee leeg te staan.

CareX zorgt voor onderdak voor mensen die bijvoorbeeld door en scheiding dringend op zoek zijn naar woonruimte. Ook kunnen andere mensen die een woning nodig hebben, onderdak krijgen in het Bogermangebouw. De toekomstige bewoners hebben ieder een eigen ruimte om te wonen, maar de keuken, de douche en het toilet moeten worden gedeeld.

Zolang er nog geen nieuwe bestemming voor het pand is, zorgt CareX voor een tijdelijke invulling. Het dorp zelf is bezig om toestemming te krijgen om het gebouw om te bouwen en uit te bereiden voor jongerenwoningen. Dorpsbelang Wommels heeft een plan ontwikkeld, dat ervoor moet zorgen dat de jongeren langer in het dorp kunnen blijven wonen.