Doek dreigt te vallen voor Leeuwarder reumapatiëntenvereniging

Geke van der Lecq heeft dertien jaar in het bestuur gezeten. "Wij vinden het wel genoeg. Er mogen nu andere mensen opstaan. Als die er niet komen, is dat erg jammer, maar dan kunnen wij daar niks aan doen", vertelt ze.

Van der Lecq kan zich wel voorstellen dat mensen niet meteen enthousiast worden van een bestuursfunctie. De vereniging heeft meer dan 300 leden. "Wij hebben hele trouwe leden die één keer per maand naar de soos komen, maar ook leden die komen oefenen in het warme water. Daar proberen we een oplossing voor te vinden. Het is zoals het is. Het is een landelijke trend."

Het principe van een patiëntenvereniging zou met de tijd wel eens achterhaald kunnen zijn. "Wij zien wel veel minder aanwas van jongere mensen. De medicijnen zijn veel beter geworden de afgelopen tien jaar. De ziekte is lang niet meer zo ingrijpend voor mensen. Misschien vinden jongeren een andere weg. Zij doen meer via het internet. Misschien is dat van ons dan wel wat ouderwets."