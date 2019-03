Asielzoekerscentrum Balk op zijn vroegst in mei open

Het asielzoekerscentrum in Balk kan niet eerder dan eind mei open. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had langer de tijd nodig om de papieren op orde te maken. Het college van B&W van De Fryske Marren heeft de plannen nu goedgekeurd, maar omdat ook de gemeenteraad er nog een besluit over moet nemen en de plannen ook nog ter inzage moeten liggen, duurt het in elk geval twee maanden voordat dat allemaal klaar is.