"Cambuur moet met lef spelen tegen RKC Waalwijk"

"Het is punten sprokkelen. Dat is nu belangrijk", zo vertelt Hake. "Dat geeft vertrouwen en dan kun je je verder ontwikkelen. Een overwinning zou wel heel lekker zijn, want winnen is het beste medicijn." Cambuur speelt uit tegen RKC Waalwijk en dat is een concurrent in de strijd voor het behalen van een plaats bij de play-offs.

RKC Waalwijk heeft vier punten meer dan Cambuur en bij een overwinning van de Leeuwarders zou de aansluiting bij de grote groep clubs die strijden voor een play-off plaats, een feit zijn. "Er is veel concurrentie. Wij moeten nu inhalen. Zo simpel is het. Het is de kunst hier uit te komen en daar hebben we vertrouwen in", aldus Hake.