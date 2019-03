Speciaal schadeloket RWS voor containerramp

Volgens Rijkswaterstaat is het schadeloket nodig omdat overheden en natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, steun nodig hebben bij de verschillende claims die ze willen indienen. De minister heeft al vrij snel na de containerramp aangegeven dat Rijkswaterstaat deze taak zou gaan coördineren.

Dat het dik twee maanden heeft geduurd voordat het schadeloket er kwam, heeft volgens Rijkswaterstaat te maken met de complexiteit van de zaak. In de eerste dagen en weken na de ramp lag de focus met name op het bergen en opruimen van spullen die uit de containers waren gevallen. Daarna kan de discussie over de kosten pas op gang komen. En die discussie is volgens Rijkswaterstaat niet zomaar klaar, want een simpel bonnetje opsturen is niet genoeg om geld terug te krijgen.

Nog geen plan klaar

Nadat de schadeclaims zijn ingediend, gaat Rijkswaterstaat ze inventariseren en bekijken hoe het verdere proces eruit zal gaan zien. Want het is niet zo dat er al een volledig plan klaarligt om de schadeclaims succesvol door te sturen naar de verzekeraar of de eigenaar van de MSC Zoe. Mogelijk worden er schadeprotocollen opgesteld, maar dit zal in samenwerking worden gedaan met de verzekeraar, en die moet dan aangeven wat er nodig is voor een succesvolle claim.