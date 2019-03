Matthijs Sikkes-van den Berg: "Mensen eerder bij het proces betrekken"

Wat vind jij van de stelling: 'De provincie kan als bestuurslaag wel worden afgeschaft' ?

"Daar ben ik het niet mee eens. Zeker in Fryslân is onze provincie een stuk van onze identiteit. Daarnaast is het goed dat er voor heel Fryslân overkoepelende visies en plannen worden gemaakt. Op die wijze kunnen wij het beste doen voor onze natuur en omgeving."

Hoe wil jouw partij de Friezen better/meer betrekken bij de provinciale politiek?

"GrienLinks vindt het belangrijk dat mensen eerder bij het proces betrokken worden. Op dit moment is het vaak zo dat inwoners alleen maar mogen reageren op wat er al ligt, in plaats van de ze zelf mogen meedenken. Daarom zeg ik altijd: laat inwoners niet reageren, maar inspireren. Laat hen aan het begin met ons en de ambtenaren meedenken. Zorg voor draagvlak en zorg dat mensen echt worden gehoord in plaats van dat we alleen luisteren."

Televisieprogramma's zoals 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' gaan regelmatig aan de haal met campagnefilmpjes. Hoe gaan jullie daar mee om?

"Wij hebben er nog niet mee te maken gehad. Ik vind wel dat partijen hun politici soms wat beter kunnen beschermen, voordat alles op internet wordt gezet."