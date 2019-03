'Belibje it wer' koffers moeten gevoel van vroeger terugbrengen

In oud boek of oud speelgoed. Het kan zomaar zijn dat je weleens spullen tegenkomt dat herinneringen oproept. Met dat idee hebben ze bij Afûk veertig koffers met spullen gevuld, die vroegere tijden terug moeten brengen. In woonzorgcentrum Bennema State in Hurdegaryp worden donderdagmiddag 14 van deze themakoffers voor ouderzorg en dagbesteding in gebruik genomen.