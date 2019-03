"Gebrek aan trots op culturele hoofdstad in politiek"

Er werd nauwelijks over culturele hoofdstad gesproken in het debat over cultuur in het kader van de Statenverkiezingen, woensdagavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Dat is jammer, vindt Jan Pier Brands, oud-directeur van Neushoorn. Hij werkt nu in Rotterdam en was ingevlogen om zijn licht te laten schijnen op het debat. Hij miste de trots op culturele hoofdstad.