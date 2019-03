Bobsleeër Veenker: "Top 10 op het WK zit er wel in"

Veenker hoopt in de top 10 te eindigen. Met de tweemansbob eindigden ze afgelopen weekeinde als zestiende. Als Veenker naar de rest van het deelnemersveld kijkt, dan zit de top 10 er wel in, zegt hij. "We hebben acht wereldbekerwedstrijden gehad en toen zijn we tiende in het eindklassement geworden."

Het WK wordt gehouden in het Canadese Whistler. Daar ligt de snelste bobbaan van de wereld. "Dat is weleens spannend", zegt Veenker. "Woensdag gingen we 152,7 per uur. Dan moet je 100 procent vertrouwen hebben in je piloot."

Geen hoofdsponsor

Het WK is het einde van het seizoen. Voor Veenker was het ook een zwaar seizoen, want in december hield hoofdsponsor Holland Casino ermee op. "Eurotech heeft voor het hele seizoen betaald en dat heeft geresulteerd in een zesde plaats op het EK en tiende in de wereldbeker-ranking, dat is heel goed." Toch krijgen de bobsleeërs geen topsportstatus van het NOC*NSF, want het bobsleeën is nog geen focussport bij de sportorganisatie.