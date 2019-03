Lennie op stage bij de provincie: mee het veld in

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan kunnen we stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat de provincie doet. Er is ook weinig rechtstreekse communicatie tussen provincie en burger. Daarom loopt verslaggever Lennie Bronsveld een week lang stage bij de provincie.

Dag 4: Naast Statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning werken er natuurlijk ook nog veel ambtenaren bij de provincie. Zij steunen Gedeputeerde Staten. Voor het grootste deel van de ambtenaren betekent dat kantoorwerk. Maar sommigen gaan ook het veld in, of werken eigenlijk alleen maar buiten de deur.

Jetze Genee is projectleider agrarisch natuurbeheer. Tachtig procent van de tijd zit hij op kantoor, maar hij gaat ook wel het veld in, en Lennie Bronsveld mocht mee.