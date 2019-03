De Gezellige Tafel verbindt de Amelanders

Het is de derde keer dat de eilanders bij elkaar komen. Iedere keer waren de restaurants uitverkocht. De stichting wil er dan ook een tweejaarlijks evenement van maken. Initiatiefneemster is Louise Molenaar, secretaris van het Amelands Produkt, die het plan indiende voor het open mienskipsfonds. Volgens Molenaar is het doel om mensen met elkaar te verbinden. "Het is voor iedereen op Ameland. Samen een gezellige avond hebben en nieuwe mensen ontmoeten. Je reserveert een stoel, dus je weet ook niet bij wie je aan tafel komt te zitten."

Allerande instanties doen mee, net als de gemeente en de dorpshuizen. Vrijwilligers halen mensen op en brengen ze thuis en helpen in de bediening. Zo worden de kosten laag gehouden. Het eten wordt in een plaatselijk restaurant bereid. Er worden alleen Amelander producten gebruikt, zoals aardappelen, meerval, zeebaars, oesters, yoghurt, bier en Amelander wild.