Man op de vlucht voor de politie valt uit boom

Een 46-jarige Leeuwarder is woensdagavond, toen hij op de vlucht was voor de politie, uit een boom gevallen. Politieagenten zagen de man op de Groentemarkt fietsen, terwijl hij nog 65 dagen de cel in moest. De man sloeg op de vlucht. Toen hij via een plat dak in een boom klom om in een tuin te kunnen springen, viel hij uit de boom.