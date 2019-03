Raad Leeuwarden baalt van negatieve beeldvorming Antillianen

Die opmerking in de nota heeft voor veel opschudding gezorgd. In het dagblad AD stond de kop: "Leeuwarden wil geen Antillianen meer uit Rotterdam". Volgens PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi lijkt het er zo op dat er in Leeuwarden wordt gedaan aan etnisch profileren. "Daar ben ik beslist niet blij mee", stelt Jacobi. Volgens haar is komaf niet van belang. Jacobi wil het college in een motie oproepen om maatregelen te nemen tegen die beeldvorming.

Ook de andere partijen in de raad kunnen zich niet vinden in het beeld dat nu om de Leeuwarder Antillianen hangt. Jan Willem Tuininga van de FNP merkt zelf van dichtbij hoe er gereageerd wordt. "Mijn dochter heeft een relatie met een Antilliaan. Als zijn vrienden uit de auto stappen, zie je de mensen aan de andere kant altijd even voor het raam staan om te kijken wat er gebeurt."