Christiaan Triebert: "Iedereen met een laptop kan meehelpen aan belangrijk journalistiek onderzoek"

Iedereen met een laptop kan meehelpen bij belangrijk journalistiek onderzoek. Dat zei onderzoeksjournalist Christiaan Triebert woensdagavond bij IepenUP Live. De oud-Leeuwarder is lid van het internationale onderzoekscollectief Bellingcat, dat openbare bronnen op internet gebruikt om te achterhalen of berichten in traditionele media en op sociale media wel kloppen.