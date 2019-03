VC Sneek verliest op bezoek bij Set-Up '65

De Snekers begonnen de wedstrijd goed en wonnen de eerste set met 18-25. In de tweede set gaven ze de wedstrijd echter weer uit handen. Die werd met 25-19 gewonnen door de thuisploeg. De derde set ging er niet veel beter aan toe. Ook die wonnen de Zuid-Hollanders met 25-19. In de vierde set ging het lang gelijk op en waren er nog kansen voor de Snekers. Maar het mocht niet meer baten: 27-25. De wedstrijd eindigde daarmee in 3-1 voor Set Up '65.