Aris ondanks sterk slotoffensief nipt onderuit tegen Dutch Windmills

De bezoekers uit Dordrecht kwamen goed uit de startblokken. Al in het eerste kwart zetten de Zuid-Hollanders een grote achterstand voor Aris op het scorebord: 14-26.

In het tweede kwart kwamen de Leeuwarders beter in de wedstrijd, maar het lukte Aris niet om de achterstand kleiner te maken. Het kwart eindigde in 22-22 en dus ging de nieuwkomer in de Dutch Basketball League de rust in met een voorsprong van twaalf punten: 36-48.