Groep Riemer staat voor dilemma: verder praten of niet?

Ze gingen in gesprek met de nieuwe voorzitter Cees Roozemond, Raad van Commissarissen-leden Willem Jan van Elsacker en Peter Bazuijnen, Hein Huisman en Rico Jalink van het Stichtingsbestuur. Ook Sjoerd Feenstra was aanwezig. Hij diende als soort van tussenpersoon.

Verschillende deelnemers aan dit gesprek laten weten dat ze uit elkaar zijn gegaan en allen voor henzelf zullen bepalen of ze verder in gesprek willen of niet. Sommigen laten al weten dat ze twijfelen over verdere samenwerking, anderen laten het in het midden en weer anderen geven aan dat het een goed gesprek was. Ze hebben afgesproken dat ze mogelijk volgende week vrijdag weer met elkaar in gesprek gaan.

Eerst een plan

Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod bij het gesprek. De groep Riemer vindt dat er eerst een plan moet komen en dat daarna pas moet worden gekeken naar de invulling. Ze hebben nu wel uitgelegd wat hun plan is. Zo overheerst dan ook het het positieve gevoel dat ze nu eindelijk eens met ze in gesprek zijn geweest. Wel blijven ze erbij dat de procedure van de aanstelling van Cees Roozemond niet de goede is geweest.