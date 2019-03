Dokkumer muzikant vernielt per ongeluk kunstwerk van Herman Brood

"Ik zocht halverwege de jaren 80 een Yamaha-vleugel. Ik was in een muziekwinkel en toen werden er twee grote kisten naar binnen gesjouwd", vertelt Schaaf. Toen werd hem verteld dat er net zo'n piano inzat als hij zocht, maar dat die al vergeven was. "Toen zei ik: dan bied ik meer. Ik heb er toen 7.000 gulden voor betaald." Schaaf moest de piano wel meenemen zonder er eerst even naar te kijken.

Hij vroeg aan degene die de piano naar binnen sjouwde, Koos van Dijk, of de vleugel mechanisch wel in orde was. Dat was zo. "Onderweg heb ik de kist even open gehad. Toen begon ik zowat te janken, want hij zat helemaal onder de verf, ook de toetsen. Hij was helemaal ondergekladderd, er zat ook een kindertekening op. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat het een kunstwerk kon zijn."