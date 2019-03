Oranjevrouwen winnen na strafschoppen van China in Algarve Cup

De wedstrijd begon goed voor het Nederlandse team. De eerste kans van de wedstrijd was voor Oranje. Na goed doorgaan van Lieke Martens kreeg Vivianne Miedema de bal in het strafschopgebied, maar haar inzet werd tegengehouden door de keeper. Na een halfuur kregen ze weer een kans. Toen kopte Miedema vanuit een corner van Spitse, maar die bal kwam via de lat weer terug het veld in. De Nederlanders, maar ook de Chinezen, kregen daarna nog een aantal kansen, maar die gingen er niet in.

Tweede helft

De Chinezen kwamen goed uit de kleedkamer en niet veel later bracht Yao Wei de tegenstander van Oranje op gelijke hoogte: 1-1. Ook in de tweede helft waren er kansen over en weer, maar er werd niet meer gescoord. Toen de 90 minuten voorbij waren, werd daarom overgegaan naar strafschoppen.

De eerste strafschop van de Oranje Leeuwinnen was meteen raak. De Chinese ploeg begon niet goed, maar wist wel de tweede te scoren. Uiteindelijk werd het 4-2.