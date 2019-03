Slaapproblemen door schermgebruik: "Met name dat uur voor het slapengaan, geeft klachten"

Susan Jansen van het RIVM heeft meegewerkt aan het onderzoek. "Het allerbelangrijkste wat we nu zien, is dat het schermgebruik in de avond bij jongeren ook echt slaapproblemen geeft. We hebben ook gezien dat je die problemen kan verkleinen door minder schermen te gebruiken of door een brilletje op te zetten dat het blauwe licht tegenhoudt", vertelt ze. Het gaat dan om telefoons, maar ook om tablets en computers.

Schermen zijn niet meer weg te denken. Ook op scholen worden ze steeds meer gebruikt. "Wat we ook zien, is dat in de avond de schermen veel worden gebruikt, nog tot vlak voor het slapen gaan. Met name dat uur voor het slapengaan, geeft klachten."