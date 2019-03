Openstaande vacatures in de zorg verdubbeld: wat nu?

Ida Grasdijk, directeur van ZorgPleinNoord, vindt dat het imago van werken in de zorg nog niet verbeterd is. "Mensen hebben nog steeds een verkeerd beeld over hoe het is om te werken in de zorg. Dit kun je ook nog zien aan de openstaande vacatures. Dat was in het afgelopen jaar meer dan 3000."

Maar dit betekent niet dat de week van de zorg en welzijn niets heeft opgeleverd. Talant geeft aan dat ze naar aanleiding van het speeddaten op de banenmarkt 45 mensen hebben aangenomen en de week heeft ook ZuidOostZorg 65 kandidaten opgeleverd voor het invullen van vacatures.