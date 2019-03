VIDEO: Kritiek op nieuwe SC Heerenveen-directeur Roozemond

De kritiek op de aanstelling van Cees Roozemond als de nieuwe algemeen directeur van SC Heerenveen komt van alle kanten. Supporters, oud-bestuursleden en sponsoren, lang niet iedereen kan zich vinden in dat Roozemond nu bij SC Heerenveen op de directeursstoel zit. In Fryslân Hjoed spreekt Sytse Bouwer, de voormalig directeur van GroenLeven, de hoofdsponsor van SC Heerenveen over Roozemond.