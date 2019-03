Heemschut komt in actie voor oude ambachtsschool Leeuwarden

Vereniging Heemschut is bang dat het oude gebouw van de ambachtsschool hetzelfde lot treft als de LTS aan de Nijlânsdyk: sloop. Het complex achter de Cornelis Trooststraat is de laatste LTS van Leeuwarden. Ondanks de plannen van de gemeente Leeuwarden om de LTS als creatieve plek te behouden, is Heemschut ongerust. Veel van dit soort scholen is intussen verdwenen, ook in Leeuwarden. De erfgoedvereniging wil nu een gemeentelijk monument van het complex maken.

Broedplaats voor kunst

Op dit moment vormen de panden een broedplaats voor kunstenaars. Anti-kraak-beheerder CareX verhuurt het complex, de ruimtes worden onder andere gebruikt door 30 kunstenaars van Floris Venster Ateliers. Met stichting De Oude Ambachtsschool wil deze groep het gebouw nuttig maken. Ook voor LF2018 waren er projecten in de school gevestigd.

In 2013 waren er plannen van de stichting De Oude Ambachtsschool, het wijkpanel en architect Johan Sijtsma om 50 woningen en een atelier te bouwen op de locatie van de LTS. Dat is er echter nooit van gekomen.

Waardevolle bouw

Bouwhistoricus Maarten meent dat zowel het interieur als het exterieur een monumentale waarde hebben. De inrichting van het technisch onderwijs in een theorie- en praktijkdeel is nog helemaal aanwezig. Met name het hoofdgebouw met de kozijnen, gevelbekleding en lokalen met zogenaamde zaagtanddaken hebben een hoge cultuurhistorische waarde.

Bijzonder is dat het interieur nog voor het grootste gedeelte origineel is. Het oude trappenhuis en de oorspronkelijke tegelvloeren zijn nog aanwezig. Enkel een kunstwerk van Jentsje Popma is enkele jaren geleden verhuisd.