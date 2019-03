Kabelnoord haalt 61 procent aanmeldingen voor glasvezel in Weststellingwerf

Het grootst is de animo in Nijelamer, Ter Idzard en De Hoeve, daar ligt het percentage boven de 80 procent. In Peperga en Slijkenburg wordt maar 29 procent gehaald, maar ook daar wordt het netwerk gewoon aangelegd.

Voor het eerst zijn in Weststellingwerf twee bedrijven die glasvezel willen aanleggen. Concurrent Glasvezel Buitenaf zet ook gewoon door. Dit bedrijf had twijfels bij het aantal aanmeldingen van Kabelnoord, maar geeft zelf geen helderheid over de cijfers. Ze houden het op 'een mooi aantal aanmeldingen'.