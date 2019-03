Sietske Poepjes en Esther de Lange gaan de strijd aan in bakbattle

Volgens hem moet Poepjes nog wel wat oefenen, want voor een van haar cakes had ze twee dagen nodig. En zo veel tijd is er natuurlijk niet in de tent van Heel Holland Bakt. Daarom bedacht Spanninga de bake-off voor de twee 'bakkoninginnen'.

Was er sprake van concurrentie tussen de twee politica bij de bakbattle? "Er was absoluut concurrentie. Ik dacht altijd dat ik de enige was in onze partij die dit kon, maar niks was minder waar. Esther is ook zeer betoefd in het bakken, vooral met hele aparte smaakjes, zoals lekkere likeurtjes", vertelt Poepjes.

"Het zijn giechelbakjes"

De twee moesten een mini-spektakelstuk maken. Poepjes ging voor 'red velvet cupcakes' en De Lange maakte citroencakejes. Chefkok Spanninga was daarbij natuurlijk aanwezig als jury. "Het zijn giechelbakjes. Het bakken ging ook hartstikke goed. Je kunt zien dat er ervaring in zit. Maar er zijn altijd wel kleine dingetjes", vertelt hij.

Iedereen wil natuurlijk weten wie er heeft gewonnen. Daar wil Spanninga nog geen uitspraken over doen. "Ik moet zeggen dat Esther heel goed heeft nagedacht over de fantasie, ook met het Europees Parlement." Haar cakejes waren namelijk blauw met sterretjes. "Sietske was niet minder. Zij had het rood van de Friese vlag."