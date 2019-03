Tijdelijk extra bussen tussen Harlingen-Leeuwarden vanwege treinvernieuwing

Actie tegen te drukke treinspits

Arriva nam deze maatregel in overleg met de provincie Fryslân. Zo moet de vervoerder voorkomen dat het te druk wordt in de trein. De extra bus vertrekt 's ochtends om ongeveer tien voor acht van station Harlingen en doet er ongeveer een half uur over om station Leeuwarden te bereiken. Tien minuten later moet de bus bij NHL Stenden zijn. De extra bus wordt ingezet tot en met 26 april.

Treinen duurzaam vernieuwd

Twee jaar geleden bepaalden Friesland, Groningen en Niedersachsen (in Duitsland) dat Arriva in ieder geval tot 2035 het treinvervoer mag verzorgen. In deze overeenkomst is ook opgenomen dat het vervoer duurzamer moet.

Daarom werkt Arriva op dit moment aan het vernieuwen van treinen in het Noorden. De treinen krijgen niet alleen een nieuw uiterlijk, maar ook nieuwe batterijpakketten. Zo moet het openbaar vervoer in de toekomst op een duurzame wijze aangeboden worden.