Friese fans zoeken concertverhalen over Bruce Springsteen voor een boek

Het project is bedacht door twee vrienden, die zichzelf als échte fans van Springsteen zien. De Boer en Scheltema proberen over elk concert dat Springsteen in Nederland gaf een bijzonder verhaal te vinden van mensen die erbij waren. De Boer was zelf acht keer bij een concert in Nederland. "Als je dat eenmaal meegemaakt hebt, wil je niets anders meer. Dan ben je hooked en direct fan."

25 concerten in 45 jaar

De eerste keer dat Springsteen in Nederland was voor een optreden, was op 23 november 1975 in de RAI in Amsterdam. Volgend jaar is dat 45 jaar geleden, voor Pieter de Boer en Freddy Scheltema reden genoeg om een boek te schrijven over de 25 concerten die 'The Boss' in de tussenliggende jaren gaf in Nederland. Of het lukt om in 2020 alle verhalen te verzamelen, weet De Boer nog niet.

Het is puur enthousiasme van De Boer en Scheltema. "Met dezelfde passie komen de mooiste verhalen los." Zo is het plan voor het boek ook ontstaan. De Boer: "Wij drinken nog wel eens een biertje, dan komen er zulke ideeën boven tafel."

Scheltema schrijft het boek

Freddy Scheltema zal het boek gaan schrijven. Hij is een Friese romanschrijver en een vriend van De Boer. In 2010 debuteerde hij met zijn boek 'De reüny', vervolgens schreef hij nog drie boeken. In 2014 was het boek 'De keet fan Annawâld' een van de genomineerden voor de Rink van der Veldeprijs.