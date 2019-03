Kamervragen moeten duidelijkheid geven over geld voor verbreding sluis Kornwerderzand

De verbreding van de sluis in de afsluitdijk bij Kornwerderzand is een langlopend dossier. Verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Kielstra kreeg al meerdere keren nul op het rekest van de Europese Unie, als reactie op subsidieaanvragen van de provincie. Er is nog altijd een groot financieel gat en de brede sluis is nog lang niet zeker. Premier Mark Rutte zei afgelopen weekend in Leeuwarden echter, dat het allemaal wel doorgaat. De kamerfracties van de ChristenUnie en het CDA vinden dat vrij stellig en willen weten hoe die oplossing eruit ziet.