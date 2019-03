Kruiswegwandeling door Sneek laat mensen nadenken over verbondenheid

Kan zoiets in Sneek?

De wandeling is een initiatief van de katholieke Sint Antonius van Paduaparochie. Renate Dümmer wist dat er in Volendam ook eenzelfde tocht bestaat. Is zoiets niet mogelijk in Sneek, vroeg zij zich af. Pastoor Peter van der Weide vond van wel. Hij schreef een programmaboekje, dat tijdens de tocht als een soort gids met plattegrond fungeert.

Het nalopen van de lijdensweg was niet helemaal nieuw voor Van der Weide: "Op Goede Vrijdag wordt de kruisweg ook gelopen, maar dan langs schilderijen binnen de kerk. Elk jaar probeer ik bij die staties een soort meditatie te creëren."