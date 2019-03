ANALYSE: "Roozemond schuift zichzelf naar voren als de grote verlosser"

Voor de analyse neemt Arjen de Boer ons mee naar november 2018: "Roozemond was de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Dat bestuur heeft toen het vertrouwen in de Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga opgezegd. Het Stichtingsbestuur was de dekking van Eisenga en die is toen opgestapt."

"Er moest een nieuwe Raad komen. Voorzitter van die Raad was Cees Roozemond. Toen moest er alleen nog een algemeen directeur komen en Roozemond nam die taak op zich als 'gedelegeerd bestuurder' zoals dat zo mooi heet."

Vertrouwen

"Roozemond heeft in elk geval het vertrouwen van het Stichtingsbestuur, maar ook van de ondernemingsraad. Hij zegt zelf dat deze stap breed gedragen wordt, maar het blijft natuurlijk wel heel vreemd."

"Als voorzitter van het Stichtingsbestuur heeft hij jaren lang het beleid goedgekeurd, om daarna de Raad van Commissarissen en de directie af te rekenen op datzelfde beleid. En nu schuift hij zichzelf naar voren als de grote verlosser."

Team-Riemer?

"Woensdagmiddag gaat Roozemond met leden van het Stichtingsbestuur en de Raad naar Langweer om daar met Riemer van der Velde, Foppe de Haan, Gertjan Verbeek en Yme Kuiper te praten. In de media heeft Roozemond gezegd dat de 'trein verder rijdt' en veel vertrouwen heeft in het huidige management. Cees Roozemond heeft veel vertrouwen in Cees Roozemond, maar goed, het Stichtingsbestuur zit er voor het eerst bij."

"Ik heb dinsdag met Foppe de Haan gesproken en die zei dat ze graag ideeën uit willen wisselen, willen filosoferen over hoe ze de club met elkaar er weer bovenop kunnen helpen. Er zijn natuurlijk wel wat problemen die opgelost moeten worden, zoals het operationele tekort van zes miljoen euro, sponsoren die weglopen en het leeglopende stadion."

Alternatief

Een alternatief was er volgens De Boer echter wel. "Sytse Bouwer, de eerdere directeur van hoofdsponsor Groenleven heeft zichzelf naar voren geschoven. Er was voor het Stichtingsbestuur echter maar een die het moest worden, en dat was Cees Roozemond", zo besluit Arjen de Boer.