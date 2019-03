Sytse Bouwer over aanstelling Roozemond: "Het klopt van geen kant"

"Regeltechnisch zal het wel goed in elkaar zitten, maar als voorzitter van het stichtingsbestuur, dan de RvC en de directeur wegsturen, en dan zelf naar voren?" Brouwer kan er niet over uit. Maar een coup is het ook niet, zegt hij. "Als je naar de regels kijkt, dan zal het wel kloppen. Maar voor je gevoel kun je er wel vraagtekens bij zetten. Hij is drie jaar geleden bij de club gekomen. Toen heeft hij de directeur en de raad van commissarissen weggestuurd op basis van het resultaat en toen is hij er zelf gaan zitten."

Volgens Bouwer heeft SC Heerenveen belang bij iemand die kan verbinden. Iemand die de club en de omgeving goed kent. "En dat is Cees niet. Toen hij drie jaar geleden bij de club kwam, vertelde hij mij nog dat hij supporter van AZ was. Cees is een prima kerel en bestuurlijk is hij heel goed. Alleen zoeken ze niet een bestuurder, maar een directeur van een midden- en kleinbedrijf.

Zelf ook kandidaat

Bouwer heeft eerder zichzelf ook kandidaat gesteld als directeur, maar zijn reactie is geen rancune, verzekert hij. "Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat ik wilde helpen. Ik had er de mogelijkheden voor. Ik ben een clubman, er is geen gevoel van rancune naar Cees."

De hoofdsponser van SC Heerenveen, GroenLeven, dreigt te stoppen. Bouwer zegt zijn best te doen om zijn voormalig bedrijf als sponsor van Heerenveen te behouden, maar dat besluit ligt bij de directie van GroenLeven. "Als aandeelhouder doe ik mijn best om GroenLeven als sponsor te houden en hoop ik dat ze dat nog jaren gaan doen."

Bouwer is niet de enige die dat gang van zaken opmerkelijk vindt. Ook Foppe de Haan verbaasde zich over deze benoeming.