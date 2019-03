Rinus Buising: "Er is niemand die politiek bedrijft zoals Provinciaal Belang Fryslân"

Kun je ons iets over jezelf vertellen dat niemand weet?

"De meeste mensen zullen niet weten dat dit de tweede keer is dat ik kandidaat ben voor Provinciale Staten. In 1987 stond ik ook op de lijst, echter op een niet direct verkiesbare plaats. In het huidige tempo waarin mensen tussentijds hun zetel verlaten had ik wellicht kans gehad om ook toen al statenlid te worden."

Voor welk Fries streekproduct mogen we je 's nachts wakker maken?

"Ik maak weldoordachte en bewuste keuzes. Eén daarvan is slapen en ik wil graag dat dit wordt gerespecteerd. Ik wil in het geheel 's nachts niet wakker gemaakt worden. De Friese streekproducten mogen overdag en dan sla ik een stukje oranjekoek of suikerbrood zeker niet af. Is er overigens Friese shoarma?"

Waarom moeten mensen op 20 maart op jou stemmen?

"Het lokale geluid wordt niet, dan wel veel te weinig, gehoord in de Provinciale Staten. Ik wil graag de ideeën en wensen in de provinciale arena laten horen en zorgen dat de besluitvorming hierop wordt afgestemd. De provinciale politiek is er voor de inwoners van Fryslân en niet andersom."