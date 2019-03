Op de A7 van Drachten naar Heerenveen heeft woensdag rond het middaguur een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Er zijn twee auto's bij betrokken, waarvan een over de kop is geslagen. Drie personen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij Tjalleberd richting knooppunt Heerenveen. Eén rijstrook is afgesloten.