Amelanders kunnen meepraten over plannen eigen veerdienst

Het plan van de Amelander Veerdienst is om de concessie vanaf 2029 te krijgen. Klaas Nagtegaal is een van de initiatiefnemers. "Al jarenlang hebben wij niets meer te vertellen over de veerdienst. De laatste vergunning heeft deze rederij (Wagenborg, red.) voor 15 jaar gekregen. Bij de volgende concessie bestaat de kans dat andere partijen zich aandienen en puur voor het financiële gewin hier naartoe komen. Dan rijzen de prijzen helemaal uit de pan."

De Amelander Veerdienst wil de Amelanders meer inspraak geven. Ook willen ze lagere tarieven en in oplossing vinden voor de vertragingen. Ze zijn niet bang voor hetzelfde scenario als op Terschelling. "Wij willen niet concurreren met de huidige rederij. Iedereen kan proberen de concessie te verwerven. Degene met het beste plan krijgt de concessie."

De eerste bijeenkomst is woensdagavond in Nes, de tweede is op donderdagavond in Hollum.