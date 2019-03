Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten is nu een rijksmonument

Bijna 70 jaar later zijn de woningen in de originele kleuren teruggebracht. Vanaf dat moment stonden de woningen bekend als de papegaaienbuurt. Een van de huizen is nu museumwoning. Het bijzondere is dat mensen hier niet, zoals in een museum, naar een schilderij kijken, maar er doorheen lopen. Annemieke Keizer van Museum Drachten: "Het is een driedimensionaal schilderij, niet zomaar een huis dat wat kleurtjes heeft. Je stapt een schilderij binnen in De Stijlkleuren."