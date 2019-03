Hondenclubs dreigen trainingsveld bij Tijnje kwijt te raken

Volgens Leonie van der Horst, voorzitter van de hondensportvereniging, hebben ze zo'n negen jaar geleden met de provincie afgesproken dat zij zouden vertrekken, zodra er een koper is. In de afgelopen negen jaar is er geen koper geweest en die is er nu ook niet. "Zij willen de grond als landbouwgrond verkopen, maar het was eerder een slibdepot. Als de boeren het wilden hebben, hadden zij het allang gekocht", zegt Van der Horst.