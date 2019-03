Drachtster Boys en BCV laatste Friese ploegen in districtsbeker

Drachtster Boys wonnen met 3-0 van een andere Friese ploeg: Broekster Boys. In Damwâld zorgden Dennis Hoekstra, Rob Schokker en Paul Bergtop voor de Drachtster doelpunten.

BCV zorgde voor een grote stunt door hoofdklasser ACV uit te schakelen. De Burgummers kwamen dinsdag een kwartier voor tijd op achterstand, maar twee minuten later maakte Yorn Sikkenk de gelijkmaker. In de penaltyserie was BCV oppermachtig: 4-1.

Buitenpost en Twijzel uitgeschakeld

Buitenpost en SC Twijzel vlogen er in de achtste finale uit. De 'Blauwtjes' gingen thuis, na strafschoppen, onderuit tegen Flevo Boys. Derdeklasser SC Twijzel speelde tegen het tweede elftal van Flevo Boys, dat in de reservehoofdklasse uitkomt. De Twijzelaars kwamen een klein halfuur voor tijd op voorsprong in Emmeloord, maar Flevo Boys 2 won uiteindelijk met 2-1.