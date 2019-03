Bestuurscrisis kaatsvereniging Jan Bogtstra Franeker op het nippertje voorkomen

Nog eens om tafel

Maar zover kwam het dinsdagavond net niet. De bijeenkomst vroeg beide partijen nadrukkelijk om nog eens met elkaar om tafel te gaan. Zowel de huidige voorzitter, Ludwig Seerden, als de mogelijk komende voorzitter, Tinus Boomstra, durfden het niet aan om de zaak op de spits te drijven. Beide spraken over het belang van Jan Bogtstra, dat ze niet willen schenden.

Toch zit er in de vereniging veel verdeeldheid, frustratie en wantrouwen. De commissie blijft bij het standpunt dat het hedendaagse bestuur moet opstappen. Zo niet, dan trekt de commissie zich terug. Wat er dan met de plannen gebeurt, is onduidelijk.

Wellicht met mediator

Maar zover is het dus niet gekomen. Op aandringen van de bijeenkomst zijn beide partijen akkoord gegaan met het uitstellen van een beslissing. Binnen zes weken moet er duidelijkheid komen. De partijen zullen in die periode nog eens met elkaar om tafel. Dat gebeurt eventueel onder begeleiding van een neutrale mediator. Voor voorzitter Ludwig Seerden is het hoe dan ook zijn laatste taak. Na een lange bestuursperiode bij Jan Bogtstra stelt hij zich niet weer beschikbaar voor een nieuwe termijn als bestuurslid.