Vier tips in oplichtingszaak Balk na uitzending Opsporing Verzocht

Er zijn dinsdagavond bij de politie vier tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht. In het programma zijn beelden getoond van de mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de oplichting van een installatiebedrijf uit Balk. Het bedrijf werd in augustus 2018 voor bijna negenduizend euro opgelicht door phishing via sms.