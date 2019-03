Tim Douwsma is boos: "Single Fryslân wordt vanwege de taal niet gedraaid"

Niet draaien vanwege de taal

"Waar slaat dat op, denk ik dan. De Kast en Twarres zijn volop gedraaid en dan willen ze dat nu ineens niet meer doen?", zegt een teleurgestelde Tim. Op Instagram en Facebook krijgt hij veel reacties van boze fans en Friezen die het belachelijk vinden. "Zij zijn trots op het lied, maar in de rest van de land is dat moeilijker. Dat de plaat vanwege de taal niet wordt gedraaid, vind ik wel wat gek en scheef."

Dance remix

Als het lied in Fryslân veel gedownload en beluisterd wordt, is dat een ingang naar een landelijke hit, geeft Tim toe. "Dan kunnen ze er in de rest van Nederland niet meer omheen." Van het nummer verscheen ook een dance remix voor in de horeca. "Geweldig", lacht Tim. "De dj's van Ouwe Jongens Krentenbrood vroegen mij of dat mocht en natuurlijk zei ik ja. Heel grappig en hartstikke leuk."

Suppen met Elske

Tim is gelukkig met zijn Friese vriendin Elske. Hij is ook al met haar te suppen geweest. "Elske heeft een eigen sup-school bij De Leyen. Het was zulk mooi weer vorige week, dat ze zei: 'We gaan een blok om!' Ik kon het natuurlijk lang niet zo goed dan zij, maar ik ben droog overgekomen en daar ben ik best wel trots op."