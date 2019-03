Vrijwilligers brandweer Oudega worden gekeurd

Lang traject

"We gaan een uniek traject in", vertelt Schouwstra. "Er worden wel vaker nieuwe kazernes gebouwd, maar niet vaak in een dorp waar nog nooit een kazerne is geweest. Daarom werkt het qua opleiding net even anders. De volledige groep is nieuw. Normaal gesproken zouden vrijwilligers die al langer in dienst zijn de nieuwe vrijwilligers op sleeptouw nemen en hen zo de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. Dat kan nu niet."

De vrijwilligers gaan een lang traject in, zodat ze uiteindelijk als brandweerman of -vrouw aan de slag kunnen. Ze moeten bijvoorbeeld een speciale keuring ondergaan en een verklaring van goed gedrag (VOG) krijgen. Als de uitkomst positief is, beginnen de potentiële brandweermannen en -vrouwen in het voorjaar van 2019 aan de opleiding tot vrijwilliger. Ze zouden de opleiding in 2021 moeten afronden. De schep voor de nieuwe kazerne moet eind 2019 de grond in kunnen.