Bed en breakfast voortaan in Leeuwarden ook in bijgebouwen toegestaan

Er zijn wel eisen aan verbonden. Zo moet het bijgebouw minstens 25 vierkante meter groot zijn en mogen er maximaal vier slaapplekken zijn. Ook moeten de hoofdbewoners echt in het woonhuis wonen.

Volgens wethouder Hein de Haan is er veel vraag naar dit soort accommodaties. "Het is bij mensen thuis, kleinschalig en het past goed bij gastvrij Leeuwarden." De Haan denkt dat met name de bewoners van dorpen in de gemeente Leeuwarden van de nieuwe regels kunnen profiteren.