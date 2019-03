Plannen nieuwbouwwijk Unia bij Leeuwarden tijdelijk stilgelegd

"Belofte vrij uitzicht verbroken"

Bij de inspraakavond in de gemeenteraad werd vorige week duidelijk dat veel van de bewoners van buurtschap Techum zich misleid voelen. Hen was toegezegd dat ze vrij uitzicht zouden houden. Toen de plannen gepresenteerd werden, werd duidelijk dat de nieuwe wijk veel dichterbij de bestaande bebouwing komt dan oorspronkelijk bedacht.

Wethouder De Haan wil opnieuw met alle betrokkenen in gesprek: "Ik ga niet toezeggen dat we de plannen gaan veranderen. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Als duidelijk is waar de kritiek precies zit, kunnen we kijken wat we kunnen doen. Nu hebben we veel kritiek gehoord. maar weinig daarvan gaat echt inhoudelijk over de plannen."

"Verwachtingen niet hoog"

De gesprekken duren tot april en dan komt de gemeente Leeuwarden opnieuw met een brief waarin de - mogelijk herziene - plannen voor het gebied worden bekendgemaakt. Wijkpanel De Súdlannen laat in een reactie weten dat ze het een grote stap vinden "in mogelijk de goede richting". Met het oog op eerdere ervaringen met de gemeente Leeuwarden zijn de verwachtingen echter niet heel hoog, laat voorzitter Sint Smeding weten.

"Makelaars moeten geen vrij uitzicht beloven"

De Haan gaat ook aan de slag met het verbeteren van de communicatie. Makelaars en andere betrokkenen is op het hart gedrukt dat ze geen beloftes mogen en kunnen doen betreft vrij uitzicht in de nieuwe wijk. De Haan: "We bouwen daar de grootste nieuwbouwwijk van Fryslân. Het gaat in totaal om 5600 woningen en dan kan ik die belofte simpelweg niet doen. We kunnen wel beloven dat we met een oog voor groen en open ruimtes bouwen."

De behoefte aan woningen is groot in Leeuwarden. Makelaars dringen bij de gemeente Leeuwarden aan om haast te maken met het beschikbaar stellen van nieuwe bouwkavels.