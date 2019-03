Veroorzaker dodelijk ongeval in Drachten moet boete betalen

Op 1 juni 2017 reed de man op een zebrapad in de Gauke Boelensstraat in Drachten een 88-jarige vrouw aan. Zij overleed ter plekke. De man uit Drachtstercompagnie had de vrouw niet gezien. De officier van justitie zei twee weken geleden dat de man "zeer onvoorzichtig" reed en eiste een werkstraf van honderdtwintig uren, waarvan zestig voorwaardelijk en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

De rechtbank zei echter, in tegenstelling tot de officier, dat de bestuurder zich niet schuldig had gemaakt aan een verkeersmisdrijf, maar aan een verkeersmisser. Hij had zeker moeten weten dat het zebrapad vrij was en de vrouw voorrang moeten verlenen, vond de rechtbank.

Juist goed opgelet

Het slachtoffer zat waarschijnlijk in de dode hoek van de giek van de graafmachine. Getuigen hebben gezegd dat de man langzaam reed en juist heel goed op het verkeer rondom de graafmachine lette.

Daarbij vond de rechtbank het in het voordeel van de man spreken dat hij contact heeft gezocht met de nabestaanden.