Foppe de Haan over aanstelling Roozemond: "Eigenaardige gang van zaken"

De Haan heeft met onder andere erevoorzitter Riemer van der Velde en Gertjan Verbeek een plan bedacht om de club er weer bovenop te helpen. Dat plan zou hij woensdag met Roozemond bespreken.



"Ik verbaas mij over deze aanstelling, want maandag zijn we uitgenodigd om met Cees Roozemond en een delegatie van het Stichtingsbestuur en de raad van commissarissen over de toekomst van de club te praten."

"Geen kans gekregen"

"Wij willen uitleggen hoe we erover denken en samen filosoferen over hoe we club kunnen helpen. Als zij er dan anders over denken, is dat ook prima. Maar nu hebben we die kans nooit gekregen."



Eerst een plan maken en daarna mensen benoemen, is altijd een voorwaarde van de 'groep-Van der Velde' geweest. De aanstelling van Roozemond staat daar lijnrecht tegenover. De Haan: "Voorheen zijn er vaak mensen benoemd die later toch niet geschikt bleken. Laat ons dat nu eens voorkomen."