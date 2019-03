Friese werkgelegenheid groeit sneller dan landelijk gemiddelde

De werkgelegenheid in Fryslân stijgt sneller dan het gemiddelde in Nederland. Het afgelopen jaar is het aantal banen in Fryslân met 2,6 procent toegenomen. Het gemiddelde in heel Nederland is 2,2 procent. "Fryslân staat voor het eerst in jaren in het linkerrijtje", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe.