Doeslief roept reacties op: "Er is al genoeg negativiteit in de wereld"

"De drempel om online iets te zeggen, is heel laag. Iedereen kan zomaar iets roepen. Vaak niet eens onder eigen naam. Ik probeer die reacties gewoon te negeren." Is het niet raar? Dat je in die zin het woord 'gewoon' gebruikt? "Eigenlijk wel ja. Het is online zo snel gegaan, dat we dit normaal vinden. Als je daarover nadenkt, is dat heel gek."

Andere naam op sociale media

Joyce is actief op sociale media, maar niet onder haar eigen (achter)naam. Op die manier wil ze haar familie beschermen. "Ik heb twee neefjes die hier in de buurt opgroeien. Ze hebben dezelfde achternaam als ik. Ik wil niet dat ze worden lastiggevallen, omdat ik iets heb gezegd."

Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat Joyce dit soort reacties uitlokt, omdat ze demonstreert tegen Zwarte Piet.