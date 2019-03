Minister Slob wil strenger toezien op onderwijs in krimpregio's

Met het strengere toezicht reageert de minister op het advies van de commissie-Dijkgraaf, die advies uitbrengt over leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.

"Iedere leerling moet op een acceptabele afstand naar een voor hem of haar goede school kunnen", zegt Slob. "Dat kan alleen als scholen in krimpregio's nu al plannen maken voor de toekomst." Diverse scholen onderschatten de omvang of urgentie van de leerlingendaling, vertelt de minister. Daarom neemt hij maatregelen.

Als er de komende tien jaar problemen ontstaan en scholen niet genoeg doen, moeten de schoolbesturen een plan van aanpak maken.

Afwijken van de regels

Minister Slob zal ook onderzoeken of er een regeling moet komen om het onderwijsaanbod in diverse regio's toekomstbestendig te maken. Dat kan door bijvoorbeeld van ''knellende'' regels af te wijken, in de woorden van de minister.