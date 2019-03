Fryslân herdenkt 'onze verlosser' Domela Nieuwenhuis in 100ste sterfjaar

Historicus Jan Willem Stutje is dinsdagavond de eerste die vertelt over de charismatische socialist. In 2012 publiceerde Stutje een biografie over Domela Nieuwenhuis. In de lezing vertelt Stutje over Domela en zijn invloed op de beginjaren van de socialistische beweging. Het is de eerste voordracht van drie lezingen die in Tresoar door de werkgroep Studium Generale Fryslân georganiseerd worden. Op 12 maart volgt Sabine Hiebsch en 19 maart Yme Kuiper en Bert Looper.

Hele jaar activiteiten

Met de lezingen in Tresoar houdt het niet op, want gedurende 2019 zijn er veel activiteiten om de Domela's betekenis voor Friesland te gedenken. In april is er een concert in de doopsgezinde kerk in Heerenveen en een lezing in It Damshûs. In mei en september zijn er een lezing in Leeuwarden en een boekpresentatie in Museum Opsterlân. November is Domela's sterfmaand, dan volgen er nog eens twee lezingen, een preek in Gorredijk en een speciale Domela Nieuwenhuis-dag bij Museum Heerenveen.

Alle activiteiten binnen het Domela Nieuwenhuis-jaar zijn te vinden op de website van het Domela Nieuwenhuis Fonds.